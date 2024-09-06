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Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet

Британская сторона направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, заявили в Минобороны Британии.В сообщении указывается, что первая партия таких снарядов, предназначенных «для поддержки ПВО», должна быть поставлена Киеву до конца текущего года.

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