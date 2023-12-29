Посол РФ заявил о намерении руководства Аргентины сохранить диалог с Россией

Есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем, заявил четверг, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
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