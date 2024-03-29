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ГТРК Татарстан

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На заседании Госсовета РТ депутаты Госдумы от Татарстана отчитаются о своей работе

На заседании Госсовета РТ депутаты Госдумы от Татарстана отчитаются о своей работе

Сегодня в Казани начнется пятьдесятое второе заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва. Впервые в повестку сессии включен вопрос о работе депутатов Государственной Думы, избранных от республики.

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