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Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поблагодарил за поддержку товарищей по национальной команде, семью и народ Аргентины после получения приза Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в номинации "Лучший футболист".

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