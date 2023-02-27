Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поблагодарил за поддержку товарищей по национальной команде, семью и народ Аргентины после получения приза Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в номинации "Лучший футболист".