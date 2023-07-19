Любопытно, однако

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  • лина любимцева
    Где гарант? На своем законном месте. В Кремле...«Где ледоруб Троц...

«Где ледоруб Троцкого?!»: Беглый вор Анатолий Чубайс стал влиятельным «решалой» в Великобритании и получает огромные деньги. Доколе?

«Где ледоруб Троцкого?!»: Беглый вор Анатолий Чубайс стал влиятельным «решалой» в Великобритании и получает огромные деньги. Доколе?

Складывается впечатление, что Анатолий Чубайс, который спешно уехал из России, даже не уволившись с должности спецпредставителя Президента, совсем не удрал, а просто вернулся домой на родной Запад.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да!А где ГАРАНТ ВЕРХОВНЫЙ!???
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32 мин.
лина любимцева
НЕУКОМУ наказывать Чубайса. Наказатели САМИ ТАКИЕ ЖЕ...
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29 мин.
лл
лина любимцева
Где гарант? На своем законном месте. В Кремле...
Ответить
28 мин.

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