В Нижнем Новгороде назвали имена победителей Международного конкурса имени Владимира Яхонтова. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России, правительства Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
- ДВ Нижегородская обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым