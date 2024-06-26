Бастрыкин поручил возбудить дела о травмировании детей электросамокатами и нападении мигранта

Следственный комитет России расследует два случая травмирования детей в Санкт-Петербурге. Первый инцидент произошел на улице Партизана Германа, где электросамокат наехал на ребенка, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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