В России хотят изменить систему кадастровой оценки недвижимости

Фото: renovation.opmoscow.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что Правительство одобрило законопроект Росреестра, который предлагает использовать Национальную систему пространственных данных (НСПД) для проведения государственной кадастровой оценки недвижимости во всех российских регионах.