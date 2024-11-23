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Дикий Юг - Природа Юга России

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В России хотят изменить систему кадастровой оценки недвижимости

В России хотят изменить систему кадастровой оценки недвижимости

Фото: renovation.opmoscow.ru Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Правительство одобрило законопроект Росреестра, который предлагает использовать Национальную систему пространственных данных (НСПД) для проведения государственной кадастровой оценки недвижимости во всех российских регионах.

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