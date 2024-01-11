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Неижпапа: Киев обсуждает охрану морских коридоров в Черном море кораблями НАТО

Неижпапа: Киев обсуждает охрану морских коридоров в Черном море кораблями НАТО

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в разговоре с изданием «Украинская правда» заявил о переговорах Киева о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море.

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