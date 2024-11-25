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Бизнес журнал. Центр

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Сотрудничающие с тульской компанией «Е-ХАУС» подрядчики начали подавать в суд

Сотрудничающие с тульской компанией «Е-ХАУС» подрядчики начали подавать в суд

Иск подан от ООО «Эллер», которое занимается производством бетонных и гипсовых изделий. Компания требует взыскать с «Е-ХАУС» более 3,5 миллиона рублей, что включает задолженность за поставленный товар, неустойку и расходы на услуги.

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