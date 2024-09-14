Разработчик Doom показал свою версию Ксеноморфа из «Чужого» Разработчик Джей...

Разработчик Doom показал свою версию Ксеноморфа из «Чужого»Разработчик Джейсон Мартин (Jason Martin) из студии id Software, приложивший руку к созданию Doom и Doom Eternal, поделился интересной работой, над которой трудился в свободное время.
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