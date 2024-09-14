НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Разработчик Doom показал свою версию Ксеноморфа из «Чужого» Разработчик Джей...

Разработчик Doom показал свою версию Ксеноморфа из «Чужого» Разработчик Джей...

Разработчик Doom показал свою версию Ксеноморфа из «Чужого»Разработчик Джейсон Мартин (Jason Martin) из студии id Software, приложивший руку к созданию Doom и Doom Eternal, поделился интересной работой, над которой трудился в свободное время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх