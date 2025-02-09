Создатель батальона "Вега" Панфёров высказался о хищениях в МО России

Министр обороны России Андрей Белоусов инициировал проверки в ведомстве.Создатель и бывший командир батальона "Вега", а ныне действующий уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панфёров, высказал своё мнение относительно информации о возможных хищениях в Минобороны России.