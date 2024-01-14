Премьер Великобритании Кэмерон пригрозил хуситам новым ударом

ЛОНДОН, 15 января, ФедералПресс. Великобритания может снова нанести удар по объектам хуситов в Йемене, если они продолжат атаковать корабли в Красном море, заявил министр иностранных дел Королевства Дэвид Кэмерон.
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