«Это испытание»: Бакальчук впервые высказалась о пожаре на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries произошёл утром 13 января.фото: соцсети--> Wildberries круглосуточно работает над тем, чтобы скорее восстановить инфраструктуру и выполнить все свои обязательства перед клиентами и продавцами.
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