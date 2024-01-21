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«Это испытание»: Бакальчук впервые высказалась о пожаре на складе в Шушарах

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Молодец! Сильная Женщина! Удачи!
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