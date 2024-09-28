Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Полумеры...Опять," могут " лишить..А могут и не лишить..

Марина Петрова

Помните в школах картинки неандертальцев в учебниках? Не находите сходства? Вот кого к нам завезли Титовы с Затулиным и другие радетели мигрантов. Любуйтесь новыми согражданами.