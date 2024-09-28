Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, ведомство регулярно выявляет таких мигрантов и проводит расследование в отношении преступных группировок и организаций, которые выдают фиктивные сертификаты.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Полумеры...Опять,&quot; могут &quot; лишить..А могут и не лишить..
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18 час.
Марина Петрова
Помните в школах картинки неандертальцев в учебниках? Не  находите сходства? Вот кого к нам завезли Титовы с Затулиным и другие радетели мигрантов. Любуйтесь новыми согражданами.
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12 час.
xe es
Где статья об использовании заведомо подложного документа и посадка должностного лица, выдавшего документ  мигранту?
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11 час.

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