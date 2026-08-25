Патрули выставили в Новосибирской области для защиты сел от медведей

Как сообщили в минприроды по региону, сложная пожароопасная обстановка в соседнем регионе вынуждает диких животных покидать горящие леса и мигрировать в сторону относительно безопасных лесных массивов Новосибирской области, и медведи – не исключение.
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