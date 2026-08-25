Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

132 подписчика

Патрули выставили в Новосибирской области для защиты сел от медведей

Патрули выставили в Новосибирской области для защиты сел от медведей

Как сообщили в минприроды по региону, сложная пожароопасная обстановка в соседнем регионе вынуждает диких животных покидать горящие леса и мигрировать в сторону относительно безопасных лесных массивов Новосибирской области, и медведи – не исключение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии