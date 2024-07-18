ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж уже 5-ый раз убегает из дома. Есть маленький ребенок

Муж уже 5-ый раз убегает из дома. Есть маленький ребенок

Добрый день. При каждой ссоре, не важно кто виноват, муж убегает из дома на неделю-две и под моими уговорами возвращается…У нас маленький сын.

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Комментарии
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Майя Maja
Два &quot;дитя&quot; родили еще одно дитя. Причем кто из двух, которые повзрослее больший дебил не ясно. Тот, который убегает регулярно или та, которая с дебилом связалась.
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11 час.
Вера Федорова
Что-то я не поняла последнюю фразу &quot;Ради него и буду себя и его отстаивать&quot;. В смысле &quot;отстаивать&quot;? И не поняла, зачем уговаривать его вернуться?  Взрослого мужика уговаривать?! Вернуться?  Убежал- собрала чемоданчик, поставила в прихожей. Как можно строить совместную жизнь, если хозяин так себя ведёт- как подросток. Пусть взрослеет в другом месте.
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1 час.

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