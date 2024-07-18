Муж уже 5-ый раз убегает из дома. Есть маленький ребенок

Два "дитя" родили еще одно дитя. Причем кто из двух, которые повзрослее больший дебил не ясно. Тот, который убегает регулярно или та, которая с дебилом связалась.

Вера Федорова

Что-то я не поняла последнюю фразу "Ради него и буду себя и его отстаивать". В смысле "отстаивать"? И не поняла, зачем уговаривать его вернуться? Взрослого мужика уговаривать?! Вернуться? Убежал- собрала чемоданчик, поставила в прихожей. Как можно строить совместную жизнь, если хозяин так себя ведёт- как подросток. Пусть взрослеет в другом месте.