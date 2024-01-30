Политолог о российской культуре: «Уникальный инструмент для сохранения ценностей»

День культуры проходит сегодня, 30 января, на выставке-форуме «Россия» в Москве. На площадках выставки можно поучаствовать в мероприятиях деловой программы, также здесь состоялась пленарная сессия «Культура: инвестиции в будущее».
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