Семейный капитал в Петербурге разрешили тратить на остекление балконов

Такое решение приняли в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 26 февраля, февраля приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон о семейном капитале, разрешающие его тратить на остекление балконов, замену окон и дверей.
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