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Царьград

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Шестиклассник спас ребёнка из снежного завала на Камчатке

Шестиклассник спас ребёнка из снежного завала на Камчатке

Шестиклассник в Камчатском крае проявил мужество, спасая ребёнка из снежного завала. Его отец рассказал, как мальчик привёл домой промокшего семилетку, которого потом забрал дедушка.

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