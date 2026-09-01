Шестиклассник спас ребёнка из снежного завала на Камчатке

Шестиклассник в Камчатском крае проявил мужество, спасая ребёнка из снежного завала. Его отец рассказал, как мальчик привёл домой промокшего семилетку, которого потом забрал дедушка.
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