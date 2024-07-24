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Китай

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Глава МИД КНР будет присутствовать на ряде встреч глав МИД в рамках механизма "АСЕАН плюс" и посетит Лаос

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И примет участие в серии встреч министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне и посетит Лаос с официальным визитом с 25 по 27 июля, сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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