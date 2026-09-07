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Хислоп о Роналду в кино: «Он заслужил право делать что хочет, даже стать напарником Винни Джонса в Голливуде. Криштиану – один из самых известных людей на планете»

Экс-вратарь клубов АПЛ и «Далласа» Шака Хислоп считает, что форвард « Аль-Насра » Криштиану Роналду мог бы проявить себя в Голливуде после окончания карьеры.

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