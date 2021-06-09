Транспортные полицейские Орска провели турнир по мини-футболу с воспитанниками социально-реабилитационного центра

В преддверии Всемирного дня детского футбола, который ежегодно проходит 19 июня, на спортивной площадке социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» в городе Орске встретились две футбольные команды: транспортных полицейских и воспитанников центра.