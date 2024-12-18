Ты посмотри какая тварь хитросделанная. А не ты ли, Юрко (подоляка ), разжигал не так давно?

Опаньки, опять на сайт пришёл ципсошник, ведь уже блокировали, так нет, опять вылез со своим дерьмом на вентилятор!

Вадим Кузнецов

Па́сквиль (устар. пашквиль от нем. Pasquill, из итал. pasquillo) — сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу, партию, общественное движение и т. п.[1] Пишется в публицистической или беллетристической форме, близкой памфлету. Чаще всего используется как средство дискредитации политических противников. Не является «узаконенным» литературным жанром. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C