Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Юрко, тупое, рукожопое, животное, скот. Язык выдает автора с головой.Ты посмотри какая...

Ты посмотри какая тварь хитросделанная. А не ты ли, Юрко (подоляка ), разжигал не так давно?

Ты посмотри какая тварь хитросделанная. А не ты ли, Юрко (подоляка ), разжигал не так давно?

Ветер Вольный  Или ты думаешь, что репосты это нещитово? ???? Ну да ладно, вернёмся к тексту.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Опаньки, опять на сайт пришёл ципсошник, ведь уже блокировали, так нет, опять вылез со своим дерьмом на вентилятор!
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9 час.
Вадим Кузнецов
Па́сквиль (устар. пашквиль от нем. Pasquill, из итал. pasquillo) — сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу, партию, общественное движение и т. п.[1] Пишется в публицистической или беллетристической форме, близкой памфлету. Чаще всего используется как средство дискредитации политических противников. Не является «узаконенным» литературным жанром. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
Пасквиль — Википедия
ru wikipedia
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6 час.
Sergey Gulyaev
Юрко, тупое, рукожопое, животное, скот. Язык выдает автора с головой.
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1 час.

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