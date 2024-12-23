ДТП на мокрой дороге в Крыму

В Джанкойском районе Крыма легковой автомобиль попал в такую аварию, что все погибли. То ли ехал «Фольксваген-Пассат» слишком быстро, то ли яма попалась, то ли грязь на дорогу натащили с полей, но, как заверяет прокуратура, на полосу встречного движения он вылетел не потому, что вышел на обгон, а не справившись с управлением.