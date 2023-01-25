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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Домашние цукаты из имбиря

Никого не удивить подарком в виде магазинных конфет. А вот цукаты из имбиря, красиво упакованные в стильную коробочку, приготовленные собственноручно, возможно с добавлением ломтиков других сушеных лакомств – действительно приятный знак внимания.

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