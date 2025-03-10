SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

Непомнящий: «Когда Дзюба играл у меня в «Томи», я не мог предположить, что он достигнет такого рекорда»

Непомнящий: «Когда Дзюба играл у меня в «Томи», я не мог предположить, что он достигнет такого рекорда»

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх