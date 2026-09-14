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Новости Липецка

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Дело о подпольных казино в Липецке: 10 фигурантов, 29 точек, более 58 млн дохода 

Дело о подпольных казино в Липецке: 10 фигурантов, 29 точек, более 58 млн дохода 

Организованная группа из 10 человек незаконно заработала более 58 млн рублей, проводя азартные игры в 29 точках Липецка.

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