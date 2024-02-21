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Московские речные вокзалы подготовили бесплатную программу на 23 февраля

Московские речные вокзалы подготовили бесплатную программу на 23 февраля

Праздничные выходные на речных вокзалах будут насыщенными.Московские речные вокзалы подготовили бесплатную программу на 23 февраля, праздничные выходные на речных вокзалах будут насыщенными, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.

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