Праздничные выходные на речных вокзалах будут насыщенными.Московские речные вокзалы подготовили бесплатную программу на 23 февраля, праздничные выходные на речных вокзалах будут насыщенными, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.
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