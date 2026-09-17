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Во время готовки вода постоянно брызгает на пол: нашел способ не прерывать процесс из-за каждой капли

Во время готовки вода постоянно брызгает на пол: нашел способ не прерывать процесс из-за каждой капли

Готовка означает появление брызг и капель. Одни попадают на стол, а другие на пол. Ситуация кажется неопасной, но разливы повреждают отделку, усиливают скольжение, создают потребность в уборке после каждого приема пищи.

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