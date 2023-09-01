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Александар Везенков: «В «Сакраменто» чувствую себя как дома»

Новобранец «Сакраменто» Александар Везенков заявил, что адаптация в новой стране и новом клубе проходит успешно.

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