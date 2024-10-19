– Серьёзно! Живёшь в Севастополе

– Да!– Там же опасно, прилетает и …. – Кому суждено утонуть, тот не разобьётся на самолёте я знаю, что буду жить, пока я нужна вселенной, пока приношу пользу людям и иду по правильному пути, божественному плану (то же самое).
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