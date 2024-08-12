Пропавшего поискового пса Тип-Типа девять дней искали всем Красноярском

Красноярские волонтёры смогли вернуть домой свою потерянную собаку после долгих поисков. Поисковой собаки "Поиска пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, которая пропала 2 августа недалеко от станции Красноярск-Восточный, нашла местный житель.
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