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Царьград

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Старейший житель острова Мэн отметил 107-летие и раскрыл секрет долголетия

Старейший житель острова Мэн отметил 107-летие и раскрыл секрет долголетия

Долгожитель назвал секретом своего здоровья постоянную активность и интерес к завтрашнему дню.Джим Паркс, признанный старейшим мужчиной за всю историю острова Мэн, отметил свой 107-й день рождения.

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