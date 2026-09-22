Старейший житель острова Мэн отметил 107-летие и раскрыл секрет долголетия

Долгожитель назвал секретом своего здоровья постоянную активность и интерес к завтрашнему дню.Джим Паркс, признанный старейшим мужчиной за всю историю острова Мэн, отметил свой 107-й день рождения.
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