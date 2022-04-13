На фестивале в Ярославле покажут дипломные спектакли 19 театральных вузов России

Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» начнет работать 11 мая в Ярославле. Выпускники 19 театральных вузов из разных регионов представят дипломные спектакли в Российском государственном академическом театре драмы им.
Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» начнет работать 11 мая в Ярославле. Выпускники 19 театральных вузов из разных регионов представят дипломные спектакли в Российском государственном академическом театре драмы им.
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