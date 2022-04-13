Газета «Культура»

112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Романов
    Что за идиоты отправляют бандитам за границу наше искусство. А потом с удивлёнными иудейскими  мордами вопрошают, как...Мария Федоровна в...
  • Андрей Баканин
    Финны, видимо, тоже хотят поближе познакомиться с "Калибрами".Руководитель финс...
  • Алексей
    Почему украинских? Украинцев тогда еще не существовало в природе. Так что он не мог рисовать "украинских танцовщиц". ...В Лондонской наци...

На фестивале в Ярославле покажут дипломные спектакли 19 театральных вузов России

На фестивале в Ярославле покажут дипломные спектакли 19 театральных вузов России

Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» начнет работать 11 мая в Ярославле. Выпускники 19 театральных вузов из разных регионов представят дипломные спектакли в Российском государственном академическом театре драмы им.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх