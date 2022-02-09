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Кара небесная: в Ростовской области церковь отсудила деньги у бизнесмена

Кара небесная: в Ростовской области церковь отсудила деньги у бизнесмена

В Ростовской области православный приход Храма Великомученика Георгия Победоносца решил отсудить деньги у местного бизнесмена за то, что тот не выполнил свои обязательства перед религиозной организацией, сообщается в документах Арбитражного суда.

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