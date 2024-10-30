Тульский РСЗО «Торнадо-С» накрыл взводы ВСУ в Сумской области

Расчет тульской РСЗО «Торнадо-С» «кинжальными» ударами 300-мм управляемых реактивных снарядов с осколочно-фугасными БЧ и блоками наведения и управления накрыл взводы и сосредоточение легкого транспорта ВСУ в лесном массиве Иволжанское в Сумской области.