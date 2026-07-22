Bloomberg: Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями Так называемый «дух Анкориджа», похоже, окончательно выветрился и больше не вли.
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Bloomberg: Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями Так называемый «дух Анкориджа», похоже, окончательно выветрился и больше не вли.
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