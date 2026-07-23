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ТАСС

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Собиравшегося воевать против России на Украине жителя Печоры осудили на 16 лет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима 50-летнего жителя Печоры Ивана Вилинского (внесен в перечень террористов и экстремистов), который помогал украинской стороне в подготовке диверсий в России и был задержан при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

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