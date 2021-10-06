Россия призывает власти ДР Конго и миротворцев к координации в борьбе с боевиками

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Власти Демократической Республики Конго и миротворцы ООН должны активизировать координацию в борьбе с боевиками, однако одних военных мер недостаточно для долгосрочной нормализации в этой африканской стране.
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