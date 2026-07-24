Глава Еврокомиссии: инцидент с дроном требует укрепления восточных рубежей

Очередной инцидент с вторжением дрона в небо над ЕС подтверждает, что защита восточных границ союза остается приоритетом номер один, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля на своей странице в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии