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Зеленые трамвайные пути в Европе

Зеленые трамвайные пути в Европе

В некоторых европейских городах можно увидеть диковинную картину: по полосам аккуратного газона ездит самый настоящий трамвай! И это не съемки фантастического фильма о светлом будущем, и не больная фантазия какого-нибудь любителя фотошопа.

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