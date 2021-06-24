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Россияне бесплатно получат «Арктический гектар»

Россияне бесплатно получат «Арктический гектар»

Россияне бесплатно получат «Арктический гектар» Александр АлексеенкоСогласно постановлению Совета Федерации от 23 июня 2021 года, россияне смогут получить в собственность на безвозмездной основе земельные участки размером 1 Га в Арктической зоне.

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