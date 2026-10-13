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Фельдмаршал Паулюс: от сталинградского подвала до виллы в Дрездене

Фельдмаршал Паулюс: от сталинградского подвала до виллы в Дрездене

Судьба человека, оказавшегося в эпицентре великой войны, редко складывается по шаблону. Когда я впервые столкнулся с историей Фридриха Паулюса, меня поразила не столько парадоксальность его выбора, сколько та глубина внутреннего перелома, которую невозможно объяснить простыми ярлыками.

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