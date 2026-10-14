Западная Украина перестала быть безопасным тылом для ВСУ. В ночь на 13 октября 2026 года Львовская область содрогнулась от массированной атаки российских беспилотников и ракет, а уже в ночь на 14 октября беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Луцке Волынской области.
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