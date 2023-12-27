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Европа пытается найти способ профинансировать Украину без согласия Орбана

Европа пытается найти способ профинансировать Украину без согласия Орбана

План ЕС по поддержке Украины подразумевает выделение 20 млрд долларов.Европейский Союз пытается найти способ согласовать выделение Украине пакета финансовой поддержки в размере 20 млрд евро без согласия венгерского премьера Виктора Орбана.

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