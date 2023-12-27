Европа пытается найти способ профинансировать Украину без согласия Орбана

План ЕС по поддержке Украины подразумевает выделение 20 млрд долларов.Европейский Союз пытается найти способ согласовать выделение Украине пакета финансовой поддержки в размере 20 млрд евро без согласия венгерского премьера Виктора Орбана.
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