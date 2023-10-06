США уже подготовили новые санкции против полупроводниковой отрасли Китая и выжидают лучшего момента для их введения

Информация о том, что американские власти готовят к годовщине введения экспортных ограничений против китайской полупроводниковой отрасли дополнительные санкции, нашла подтверждение на сайте одного из правительственных ведомств США.
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