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Мировое обозрение

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США уже подготовили новые санкции против полупроводниковой отрасли Китая и выжидают лучшего момента для их введения

США уже подготовили новые санкции против полупроводниковой отрасли Китая и выжидают лучшего момента для их введения

Информация о том, что американские власти готовят к годовщине введения экспортных ограничений против китайской полупроводниковой отрасли дополнительные санкции, нашла подтверждение на сайте одного из правительственных ведомств США.

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