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Харьков, Одесса, Николаев и Днепр войдут в состав России к осени 2024 года

Харьков, Одесса, Николаев и Днепр войдут в состав России к осени 2024 года

Харьков, Одесса, Николаев и Днепр войдут в состав России к осени 2024 года Юлия СоколоваПромежуточным итогом спецоперации в 2024 году может стать разгром планов противника удерживать глухую оборону, не давая ВСУ укрепиться ни на одном участке фронта.

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