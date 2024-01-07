Харьков, Одесса, Николаев и Днепр войдут в состав России к осени 2024 года Юлия СоколоваПромежуточным итогом спецоперации в 2024 году может стать разгром планов противника удерживать глухую оборону, не давая ВСУ укрепиться ни на одном участке фронта.