Эль Чапо: 5 фактов о самом одиозном наркобароне мира

8 января мексиканская полиция отметила свой самый крупный успех с момента убийства Пабло Эскобара: был пойман и арестован знаменитый Эль Чапо, прославившийся свой страстью к кинематографу, торговле кокаином и убийству людей.
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