На Ставрополье перед судом предстанет группа лиц, подозреваемых в мошенничествах

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п.
Свежие комментарии