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На Ставрополье перед судом предстанет группа лиц, подозреваемых в мошенничествах

На Ставрополье перед судом предстанет группа лиц, подозреваемых в мошенничествах

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п.

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